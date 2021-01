Torrente Mela, al via i lavori di sistemazione sul versante milazzese

Parte la sistemazione del torrente Mela. Il Rup e la direzione dei lavori hanno ufficialmente comunicato ai comuni di Milazzo e Barcellona la consegna parziale dei lavori di sistemazione idraulica del Torrente Mela.

Già questa mattina – come ha anche comunicato, esprimendo sollievo dopo tanta attesa, il Comitato di Bastione – una delle ditte ha posizionato dei mezzi meccanici nell’alveo del torrente. «Auspichiamo – hanno detto i residenti – che a distanza di anni possa giungere la definitiva messa in sicurezza del territorio al fine di tutelare tutti coloro che abitano nelle zone adiacenti al Torrente».

I lavori sono stati assegnati dall’ufficio del commissario straordinario per l’emergenza della Regione alla ditta “Urania Costruzioni” di Messina, che ha offerto un ribasso del 29,77%, sulla base d’asta fissata in 5 milioni e 870mila euro. Le somme sono state finanziate nell’ambito del Patto per il Sud. L’intervento interessa il fiume Mela nei tratti appartenenti ai comuni di Milazzo, Barcellona e Santa Lucia del Mela. Le opere previste sono finalizzate alla ricostruzione di 700 metri di muro d’argine lato Milazzo, 350 metri di muro d’argine dal lato di Barcellona, l’eliminazione del problema del sovralluvionamento, ossia lo svuotamento del letto del torrente.

Determinante per sbloccare l’impasse – l’appalto era stato aggiudicato nel settembre del 2019 – il confronto avuto lo scorso ottobre dall’Amministrazione col Rup e col direttore dei lavori.