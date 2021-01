Tania Venuto, sindaco di Spadafora, comunica di tre nuovi casi di positività al Covid-19. I casi totali sono 30.

A Saponara i positivi aumentano ancora. Sono 47.

Pellegrino, frazione di Monforte San Giorgio, conta un altro contagio da Coronavirus. Sono in tutto 15 le persone, residenti a Monforte San Giorgio, che hanno contratto il virus. Tutte si trovano in isolamento domiciliare

A Barcellona, come comunicato dal sindaco Pinuccio Calabrò, un focolaio in una struttura per anziani registra 16 positivi. Mentre un insegnante è risultato positivo al tampone rapido sui 250 della comunità scolastica. «Come preannunciato nella giornata di ieri, l’Usca ci ha confermato il focolaio in una struttura per anziani cittadina. Gli ospiti positivi al Covid-19 sono 15 più un operatore per un totale di 16 casi. Due sono i nuovi positivi in città, di cui uno già in isolamento domiciliare in quanto contatto di persona già contagiata. Dai 250 tamponi rapidi effettuati al Palalberti a studenti e personale scolastico, che oggi hanno coinvolto gli Istituti Comprensivi Balotta e Capuana, è emerso un solo caso di positività che riguarda un insegnante, ma dovrà essere confermato all esito del molecolare. Cinque infine risultano le persone guarite dal coronavirus nella nostra città. Invariata la situazione dei ricoveri ospedalieri».