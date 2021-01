Questa mattina il sindaco Pippo Midili ha chiesto ai vertici dell’Asp e dell’Usca uno screening massimo di tutta la popolazione. Sono 195 gli attuali contagiati dal covid 19. Nei prossimi giorni analoga iniziativa sarà avviata sulla popolazione studentesca. «Ho chiesto anche di avere contezza anche dei risultati dei tamponi rapidi, al fine di evitare di dover attendere la tempistica per l’esito di quelli molecolari e poter così assicurare quel necessario servizio di assistenza ai cittadini. Lo abbiamo fatto, primo centro nella provincia, con la raccolta dei rifiuti, che dopo i problemi dell’Asp, stiamo facendo come Comune. Ma, lo ribadisco, occorre maggiore collaborazione e soprattutto una comunicazione meno formale e più immediata della situazione. Ieri ho assunto la decisione di chiudere tutti i plessi scolastici, ma non escludo altre azioni restrittive perché la situazione è davvero critica. Altro che appena 59 contagiati nel periodo delle festività natalizie!».

Secondo il pprimo cittadino non corrisponde al vero che i casi di positività al Covid 19 a Milazzo nel periodo 23 dicembre -5 gennaio sono 59. Il dato ufficiale, fornito direttamente dall’Asp, col report giornaliero, infatti registra una quota quasi tre volte superiore. Il sindaco Pippo Midili è intervenuto a fare chiarezza anche in riferimento alla tabella pubblicata oggi dalla stampa cartacea che ha riportato dati forniti dall’istituto superiore della sanità. «Il dato sicuramente si riferisce ad un periodo precedente e magari comprende solo gli ultimi giorni dell’anno e non sicuramente questa prima settimana del 2021 che è stata e continua ad essere drammatica per l’escalation che sta registrando il virus», precisa.

“Quei dati, che tra l’altro si riferiscono solo ai tamponi molecolari e non a quelli rapidi – spiega il sindaco – evidenziano una situazione di criticità che tale non è, perché al contrario la situazione è allarmante e mi preoccupa questo ennesimo difetto di comunicazione da parte dell’Asp. Prima del dato di oggi, che avremo stasera, Milazzo ha ben 176 persone contagiate dal Covid, delle quali quasi la metà nel periodo compreso tra il 31 dicembre e il 5 gennaio. Rispetto agli stessi giorni di dicembre abbiamo circa 140 positivi in più. Il sindaco ha poi reso noto il report fornito dall’Asp di Milazzo sui casi di positività:

23-24 dicembre: 19 persone

28 dicembre: 28 persone

29 dicembre: 8 persone

30 dicembre: 5 persone

31 dicembre: 14 persone

4 gennaio: 39 persone

5 gennaio: 27 persone