E’ diventato un caso politico l’aumento dei biglietti dei mezzi veloci che collegano Milazzo alle isole Eolie. La Liberty Lines, società di navigazione che garantisce lo spostamento da e per le isole Eolie, dai porti di Messina e Milazzo, con l’arrivo del nuovo anno ha deciso di non emettere più la Liberty Card, cioè la tariffa agevolata che consente di pagare ai pendolari (docenti e personale sanitario, principalmente) la stessa somma scontata che è prerogativa dei residenti eoliani.

Sono intervenuti sia il deputato regionale di Diventerà Bellissima Pino Galluzzo che la senatrice del M5S Barbara Floridia. «Mi sembra proprio un’ingiustizia – dice Galluzzo – è pur vero che hanno proposto in sostituzione un abbonamento agevolato (Liberty express), ma ovviamente non è la stessa cosa (si è passati da 10 euro al giorno (andata e ritorno) a 17,20). Mi farò dunque subito tramite con l’Assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Marco Falcone, per risolvere al più presto questo problema. Tra l’altro non capisco perché la tariffa agevolata parificata ai residenti, sia stata mantenuta agli appartenenti alle forze dell’ordine ma solo a loro».

Giornalmente centinaia di persone devono spostarsi da e per le isole minori: basti pensare, ad esempio, ai docenti e agli operatori sanitari”. «Mi auguro che la Liberty Lines ripristini le agevolazioni tariffarie valide fino al 31 dicembre scorso e che l’Assessore ai Trasporti della Regione Marco Falcone, si attivi al più presto – dichiara la senatrice messinese Barbara Floridia (M5S). E’ una questione molto delicata la cui competenza è esclusivamente della Regione Sicilia, ma è una tematica che ci riguarda tutti. Nel 2016, il MoVimento 5 Stelle, ha sollevato la problematica anche in ambito nazionale con una interrogazione al Ministero dei Trasporti proprio sulla Liberty Lines, al fine di tutelare i lavoratori che operano nelle isole minori».

«Proveniamo da tutta la provincia – hanno scritto i docenti – e ogni mattina, con un carico non indifferente di idee, passione, ansie e parole, ci ritroviamo al molo del porto di Milazzo pronti alla traversata verso le Nostre scuole, dislocate lungo tutto l’arcipelago eoliano. Siamo in possesso di una card che dall’inizio dell’anno scolastico ci permette di acquistare i biglietti del viaggio con qualche agevolazione fiscale. Nessuna scontistica eccezionale, ma per noi è pur sempre un valido aiuto in relazione alle spese esose da affrontare. Eppure la compagnia di navigazione “Liberty Lines S.p.A” ha così a cuore la condizione di noi, lavoratori pendolari, che ha ben pensato di sostituire la precedente card con i nuovi abbonamenti, che di vantaggioso hanno ben poco».

L’ufficio stampa di Liberty Lines contatta da Oggi Milazzo non ha voluto replicare.