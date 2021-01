SAN FILIPPO DEL MELA. Una delegazione di soci del Rotary Club San Filippo del Mela insieme al presidente Stefano Muscianisi è stata ricevuta dal sindaco di Milazzo Pippo Midili e dall’assessore ai Servizi Sociali Simone Magistri. E’ stata un’occasione per porgere i saluti al neo sindaco della città mamertina e gli auguri per un nuovo anno sereno e prospero per l’amministrazione comunale e per tutta la cittadinanza. Il presidente ha donato al sindaco, assessore e segretario comunale, il gagliardetto del nuovo club oltre al calendario 2021, sempre realizzato dallo stesso club.

I soci del club hanno sintetizzato le attività di service che fino ad ora hanno portato avanti anche nei confronti della cittadinanza di Milazzo, in collaborazione dell’assessore Magistri con la consegna di panettoni e buoni pasti. Sono state tracciate alcune idee per future progettualità in ordine a temi ambientali verso tutto il comprensorio della “”Valle del Mela” e realizzare, di concerto con l’amministrazione, attività di servizio in favore alle famiglie più deboli, come il progetto di prevenzione oculistica.