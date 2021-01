Oggi 6 gennaio, si celebra l’Epifania, giorno in cui i Magi raggiunsero la grotta con i loro doni. Allo stesso modo i ragazzi del Liceo Artistico “Renato Guttuso” di Milazzo, hanno deciso di regalare un messaggio di grande speranza e forza realizzando un presepe all’interno del MuMa, nonostante tutte le difficoltà del momento che attraversiamo. Gli studenti hanno utilizzato materiali naturali trovati in spiaggia per realizzare “l’adorazione dei Magi” che però portano in dono dei rifiuti. Una provocazione per muovere le coscienze per il rispetto dell’ambiente e il territorio che ci circonda. Lo scheletro del Capodoglio Siso fa da grotta, pronto ad accogliere e a proteggere, con la sua maestosità, la sacra rappresentazione.

«Ringrazio – precisa Carmelo Isgrò, direttore del Muma – il dirigente scolastico Delfina Guidaldi e i docenti che hanno collaborato: Mariagrazia Pagano, Cristina Mastoeni, Angela Caprino, Giuseppe Guerrera, Concetta Maio, Maria Lucia Curcio e Maurizio Calabrò. E per la collaborazione esterna Nino Foti. Ma il grazie piú grande va ai ragazzi che hanno realizzato questa bellissima opera e ci hanno dato questo grande messaggio di positività.

Ecco il link dove potete trovare la cartella delle foto del presepe:

https://www.facebook.com/mumamilazzo/posts/805515593360184

Qui il video della realizzazione: https://www.facebook.com/watch/?v=448882906113172