“Nel corso di questi ultimi anni, la città di Milazzo si è mostrata sensibile al tema della riduzione dell’uso della plastica -evidenzia il consigliere Foti-. Numerose le iniziative in città, da quelle del Mish Mash Festival con Fluctus, al progetto SISO senza dimenticare la campagna informativa Lassala Peddiri”.

Il consigliere comunale di “Adesso Milazzo”, Antonio Foti ha presentato una mozione per proporre la riduzione della plastica monouso sul territorio comunale. Partendo dalla considerazione che i dati dell’Arpa riportati in annuario 2020 evidenziano una notevole quantità di plastica accumulata nelle spiagge di Milazzo, Foti chiede al sindaco una inversione di tendenza attraverso l’adesione all’iniziativa Pfc (Plastic Free Challenge) promossa dal Ministero dell’Ambiente; specifici atti finalizzati ad una graduale estensione del divieto dell’utilizzo della plastica monouso, su tutto il territorio comunale; rendere gli uffici comunali e le scuole cittadine Plastic Free; ricostituzione Consulta Ambientale; costituzione di un tavolo istituzionale permanente composto dai Comuni del comprensorio e da tutti gli enti preposti con l’obiettivo di monitorare la salute dei torrenti presenti sul nostro territorio.

Adesso Milazzo”, il consigliere Antonio Foti propone provvedimenti per ridurre l’utilizzo di plastica monouso

Adesso Milazzo”, il consigliere Antonio Foti propone provvedimenti per ridurre l’utilizzo di plastica monouso

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.