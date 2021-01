Sempre oggi è cominciata presso l’ospedale di Milazzo la campagna vaccinale. Nei locali dell’endoscopia digestiva appositamente attrezzati, sono state somministrate a medici e personale sanitario poco meno di 200 dosi. I primi sanitari ad essere vaccinati quelli in servizio al pronto soccorso. Gli altri vaccini per il personale medico sono stati fatti al Mandalari di Messina.

Cresce ancora il numero dei positivi in città. Il dato fornito oggi dall’Usca al sindaco di Milazzo Pippo Midili è stato di ulteriori 26 positivi che portano il totale a 171 . Nessun guarito.

A Milazzo altri ventisei positivi, al via le vaccinazioni per i sanitari dell’ospedale Fogliani

A Milazzo altri ventisei positivi, al via le vaccinazioni per i sanitari dell’ospedale Fogliani

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.