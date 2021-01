Preoccupante impennata di casi Covid a Milazzo. Il risultato dei tamponi eseguiti il giorno di Capodanno è sconfortante. Il numero è aumentato di 38 unità, mentre i guariti sono appena undici. A Milazzo in questo momento le persone positive al Covid sono 145, di età compresa tra i 22 ed i 60 anni.

E la situazione potrebbe peggiorare quando saranno validati i tamponi effettuati nelle ultime 48

«Sono arrabbiato – confessa il sindaco Pippo Midili – con chi sottovaluta la situazione e non mette in pratica tutte le raccomandazioni per evitare il contagio. Non mi riferisco solo ai giovanissimi perché anche nella fascia di età dai 20 ai 50 si registrano casi in forte aumento. Nonostante l’impegno dei vigili urbani, della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, c’è chi ritiene comunque che nelle giornate rosse si possa uscire tranquillamente e fare come fosse tutto normale. Non solo assembramenti per strada, anche in alcune attività gli la presenza di persone è eccessiva. Questo è sintomo di come il virus venga preso sottogamba nonostante i numeri in forte aumento. E questo non va proprio bene».

I nuovi dati, infatti, stanno facendo valutare al primo cittadino la possibilità di mettere in atto nuove restrizioni in grado di arginare la situazione.

Intanto in Sicilia, dall’avvio della campagna vaccinale anticovid, sono già oltre 18mila le persone che hanno già ricevuto il vaccino.

In particolare, nella sola giornata di ieri, lunedì 4 gennaio, in tutto il territorio regionale sono state complessivamente somministrate 8169 dosi di farmaco su altrettanti cittadini.