C’è chi sale e chi scende a Palazzo dell’Aquila. Il sindaco Pippo Midili ha nominato nuovo dirigente amministrativo il funzionario comunale Domenico (Gianni) Lombardo, assegnandogli la guida del 6° Settore (Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Beni culturali, sport, turismo e spettacolo).

La scelta è stata fatta dopo aver valutato una rosa di sette nominativi che avevano presentato la loro candidatura all’avviso di selezione pubblicato dal Comune lo scorso novembre e che erano stati giudicati tutti idonei da una commissione.

Il dottor Lombardo assume la guida di un settore che sino ad ora è stato retto dalla segretaria generale Andreina Mazzù alla quale il sindaco ha invece affidato, sempre ad interim, la gestione del quarto (Ambiente e Territorio) e quinto settore (Lavori pubblici e patrimonio), rimasto vacante dopo la scadenza – il 28 di questo mese – del contratto triennale di dirigente, all’ing. Tommaso La Malfa.

In atto dunque palazzo dell’Aquila può contare sul seguente organigramma dirigenziale: Michele Bucolo, titolare settore Affari generali e ufficio di staff del sindaco; Andreina Mazzù, segretario generale e direzione ad interim del 2° settore Finanze, del 4° e del 5° settore; Giuseppa Puleo, direzione del 3° settore “Polizia locale e servizi demografici”.

DIETRO LE QUINTE. Secondo quanto si vocifera a Palazzo dell’Aquila in realtà le novità non sarebbero finite. Nei prossimi mesi ci potrebbe essere un avvicendamento nel ruolo di segretario comunale (accreditato l’arrivo di Giuseppe Torre in procinto di lasciare il comune di Barcellona). Un dirigente avrebbe chiesto un lungo periodo di aspettativa in attesa della pensione. All’ufficio tecnico si sono riaperti i giochi per la dirigenza. E c’è chi giura che fioccheranno i pensionamenti di chi ha sperato fino all’ultimo ed è rimasto deluso.