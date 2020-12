Tutto nascerebbe da un lungo elenco di intercettazioni telefoniche attivate prima del voto per le elezioni regionali nel novembre del 2017, in cui vengono delineati accordi pre-elettorali illeciti: pacchetti di voti assicurati a Messina e in vari centri tirrenici e ionici dai diretti interessati in cambio di denaro, oppure promesse di posti di lavoro sempre in cambio di una “raccolta voti”. Ma, in qualche caso, anche le minacce, alcune attuate con metodo mafioso, messe in atto da alcuni soggetti indagati, su mandato di chi aveva elargito mazzette ma poi non era stato eletto. Secondo quanto scrive la Gazzetta del Sud nell’edizione di oggi in un articolo di Nuccio Anselmo, ci sarebbe in atto un’inchiesta della Procura di Messina, con un ventaglio di reati ipotizzati che vanno, a quanto pare, dalla corruzione elettorale all’abuso d’ufficio, dal falso alle minacce aggravate dal metodo mafioso.

Nel “calderone” dei quattordici che sarebbero iscritti nel registro degli indagati anche un filone milazzese che vedrebbe coinvolti secondo quanto riporta la testata messinese, l’attuale consigliere comunale Lorenzo italiano, l’ex deputato Santino Catalano e Francesco Salmeri.

La notizia esce solo oggi perché sarebbe coinvolto anche il sindaco di Messina Cateno De Luca, interrogato qualche giorno fa con l’assistenza del suo avvocato, Carlo Taormina. «L’interrogatorio del primo cittadino – sottolinea la Gazzetta del Sud – è probabilmente l’ultimo in ordine di tempo di una serie di “faccia a faccia” avvenuti negli uffici della Dia, prima che i tre magistrati che gestiscono l’indagine della sezione operativa della Dia di Messina traccino le conclusioni. Ma non è poi detto che i sostituti della Dda Fabrizio Monaco e Maria Pellegrino, con la collega della Procura Rosanna Casabona, dopo aver letto i verbali d’interrogatorio, chiudano tutto con un maxi avviso di conclusione delle indagini preliminari. Potrebbero per esempio inserire nuovi elementi nel novero dei fatti e delle tipologie di reato contestate, oppure modificare le imputazioni attuali, o ancora iscrivere altre persone nel registro degli indagati». Ed a quanto pare sarebbero attualmente quattordici le persone iscritte nel registro degli indagati, un numero che probabilmente è cambiato rispetto al quadro iniziale del 2018. Si tratterebbe di politici, mediatori e beneficiari cui, come periodo di riferimento, vengono contestati fatti avvenuti a ridosso delle regionali del 2017, quindi nel mese di novembre».

La Gazzetta cita l’ex parlamentare regionale, milazzese d’adozione, Santo Catalano; l’attuale consigliere comunale di Milazzo Lorenzo Italiano, ex sindaco e candidato a sindaco alle ultime amministrative; il sindaco di Fondachelli Fantina Marco Pettinato e del padre ed ex sindaco del centro montano Francesco Pettinato; la candidata a sindaco di Librizzi alle ultime amministrative Maria Pamela Corrente. Ci sono poi i nomi di Armando Buccheri di Terme Vigliatore; Carmelo Fascetto di Nicosia; del milazzese Francesco Salmeri; dei messinesi Placido Smedile, Davide Lo Turco e Giuseppa Zangla e del pattese Enrico Talamo che avrebbe agito su Tortorici.

Nell’elenco degli indagati anche l’attuale sindaco di Messina Cateno De Luca e l’ex consigliere provinciale di Messina Carlo “Roberto” Cerreti, con l’ipotesi di abuso d’ufficio in concorso per la nomina di quest’ultimo nel Cda dell’Amam.