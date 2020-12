DIETRO LE QUINTE. Un focolaio sarebbe stato registrato in una casa di riposo alle porte del centro di Milazzo dove sarebbero stati registrati sei ospiti positivi.

Sale in maniera importante il numero dei positivi a Milazzo. Il report della giornata di oggi dell’Usca riporta 34 nuovi casi e undici guariti e quindi il totale adesso è di 97 persone affette dal virus. Situazione dunque delicata anche perché l’incremento si sta registrando da diversi giorni e anche nella giornata di domani sono in programma tantissimi tamponi.

