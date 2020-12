TORREGROTTA. Torregrotta in lutto per la morte di Nato Calderone, cantante conosciuto con lo pseudonimo di “Natt“, volto noto della provincia di Messina. Natt, 49 anni, oltre ad essersi esibito in karaoke, matrimoni, piano bar e feste del messinese, ha firmato dal 2014 anche diverse collaborazioni con Express Viviana, la dj di Venetico morta la scorsa estate insieme al figlio Gioele a Caronia.

Anche Daniele Mondello, marito di Viviana, ha ricordato con un commovente post sui social l’amico. «Questo anno infame – ha scritto sulla sua pagina Facebook – ha deciso di non finire più o comunque di finire troppo tardi portando via un’altra vita innocente con se. Quest’oggi ho appreso con enorme dispiacere della scomparsa di un amico, un artista, un performer. Parlo di Fortunato Calderone da tutti conosciuto come Natt o Nato. Un cantante formidabile, capace di far venire i brividi a chiunque con le sue performance. Oltre ad essere un artista formidabile, la tua più grande qualità era l’allegria. Non riuscivi a star serio neanche un minuto e anche nelle situazioni più assurde riuscivi a strappare una risata a tutti i presenti. Da quando ti ho conosciuto hai sempre dimostrato una grande amicizia e bontà nei confronti miei e della mia famiglia. Viviana ti ha sempre adorato, come anche io, ma lei in modo particolare come si può vedere da queste immagini. Ti chiedo solo una cosa amico mio, stai vicino a Viviana e Gioele e prova a far quello che puoi per stagli vicino. Con le lacrime agli occhi, l’unica cosa che mi rassicura è sapere che ne tu ne Viviana e Gioele siete soli adesso e spero che ci guarderete tutti da lassù e proteggiate Luisa e me. Ciao amico ti voglio bene».

I funerali di Nato Calderone si svolgeranno lunedì 28 dicembre alle 9.30 nella Chiesa di San Paolino Vescovo di Torregrotta.