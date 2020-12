L’associazione “Amiamo Milazzo” esprime soddisfazione per i risultati ottenuti nel programma “Carrello solidale”. Per tutto il periodo natalizio sono stati messi a disposizione nei vari supermercati che hanno aderito all’iniziativa, i carrelli per la raccolta alimentare. Grazie a questa solidarietà, sono state consegnate alla Caritas San Papino una grande quantità di derrate alimentari e capi di abbigliamento per famiglie bisognose.

«Siamo orgogliosi del risultato ottenuto e ringraziamo tutti coloro che hanno donato, uno o piu prodotti per chi non può permettersi di poter fare nemmeno la spesa giornaliera – dice Maurizio Capone di Amiamo Milazzo – In settimana consegneremo altrettanto alla chiesa del Sacro Cuore e a famiglie bisognose. Tutti ciò ci riempie di gioia e emozione allo stesso tempo».