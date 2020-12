Il Club ha promosso anche la presentazione, a cura del past-president Sergio Castellaneta , del libro “Scagliare il Silenzio” scritto dalla socia Aurora Conti Bonanno in arte Ike, ricco di brani, pittura, fotografia e poesia, il cui ricavato sarà devoluto al Distretto nell’ambito della raccolta fondi destinata al progetto umanitario Ilula in Tanzania.

Consueta conviviale del Rotary Club Milazzo in occasione delle festività natalizie. Domenica scorsa i soci hanno partecipato alla Santa Messa celevrata al Duomo di Milazzo alla presenza del presidente Maria Torre e di numerosi soci, nell’ambito della quale è stata rinnovata la lettura dell’Invocazione rotariana a cura del socio Giovanni Pagani . Successivamente, l’evento, coordinato dal co-prefetto Pino Parrino , è proseguito in un ristorante di Milazzo con la cerimonia di ingresso e la presentazione di due soci: l’avvocato Ilenia Imbesi , presentata dalla socia Caterina Di Maio , e il professore Carlo Calvaruso , presentato dal socio Attilio Andriolo .

