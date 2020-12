Maltempo, crolla balcone in via Umberto Primo

Poco dopo le 16,30 è crollato in via Umberto I il piano di calpestio di un balcone. A quanto pare è stata determinante la pioggia torrenziale delle ultime ore.

Complice la giornata di lockdown, nel marciapiede sottostante fortunatamente non transitava nessuno e non vi sono stati feriti. I residenti hanno chiamato i vigili del fuoco per rimuovere le macerie e recintare l’area.