Il cammino del format culturale on line sulla pagina facebook "Sicilia Mater" continua durante questo Natale 2020.

Sabato 26 dicembre, Memoria di Santo Stefano Protomartire per la rubrica”Ritratti di Giusti” uno speciale dedicato a Rosario Livatino con la visione del “Making of” (diretto da Giuseppe Tumino) del docufilm “Luce verticale. Rosario Livatino. Il Martirio” di Salvo Presti, con Francesco Giuffrida e Flavio Pio Volpe (It. 2006)

Un ricordo del magistrato dopo la splendida notizia del 21 dicembre scorso in cui Papa Francesco, ricevendo in udienza il cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha autorizzato il Dicastero a promulgare il decreto relativo alla Beatificazione di Rosario Livatino.

"Un esempio non soltanto per i magistrati, ma per tutti coloro che operano nel campo del diritto: per la coerenza tra la sua fede e il suo impegno di lavoro e per l'attualità delle sue riflessioni". Così Papa Francesco appena un anno fa, parlava del giudice Rosario Livatino – nato il 3 ottobre 1952 a Canicattì e ucciso dalla mafia in odio alla fede, il 21 settembre del 1990. È lo stesso Pontefice che, col riconoscimento del martirio, incammina questo giovane magistrato siciliano, all'onore degli altari come prossimo nuovo Beato. Una vita dedicata agli studi di giurisprudenza e alla conoscenza profonda del fenomeno mafioso con la grande capacità di trovare nessi e ricreare trame, tanto da firmare sentenze importanti che lo avrebbero portato nel mirino di Cosa Nostra. Impegno e fede, in un uomo sempre attento alla persona e alla dimensione della redenzione oltre che a quella del reato, quindi capace di condannare ma anche di capire, dando, come lui stesso scriveva, "alla legge un'anima".