Tamponi gratuiti per chi è rientrato in Sicilia. Tutto il comprensorio nel drive in di Milazzo (calendari e orari)

L’Asp ha comunicato il calendario per l’esecuzione dei tamponi ai cittadini dei comuni del distretto che sono rientrati in Sicilia e si preparano alla ripartenza. Si terranno a Milazzo. Sono previsti tramite drive in allestito nell’area in cui sorge il nuovo Palazzetto dello Sport. I cittadini dovranno consegnare anche la copia del tampone effettuato al loro arrivo nei siti di ingresso in Sicilia. Ecco il programma:

martedì 22.12.2020 ore 9,00- 14,00

giovedì 24.12.2020 ore 9,00-14,00

sabato 26.12.2010 ore 9,00-12,00

lunedì 28.12.2020 ore 9,00-14,00

giovedì 31.12.2010 ore 9,00- 14.00

lunedì 04.01.2021 ore 9,00 – 14 00

giovedì 07.01.2021 ore 9,00-14,00