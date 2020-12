Rotary Club Milazzo pianifica i nuovi direttivi. Iniziative solidali per il Natale 2020

Una raccolta di giocattoli e vestiti per le famiglie in difficoltà e il recupero del mosaico della Chiesa di San Francesco di Paola. Il Rotary Club Milazzo presieduto da Maria Torre ha chiuso il 2020 con altre due iniziative solidali.

Se n’è discusso in occasione dell’assemblea dei soci del club service. L’evento in presenza, nel rispetto delle normative covid, dopo numerose riunioni tenutosi da remoto, hanno eletto i membri del consiglio direttivo e delle cariche che affiancheranno il Presidente incoming Santo Giacomo Le Grottaglie nell’anno sociale 2021/2022 e Antonello Pontoriero per l’anno 2022/2023.

Al termine del pranzo conviviale, i soci, nell’ambito del progetto di service “Regala un sorriso a Natale”, hanno organizzato una raccolta di giocattoli e abiti per le famiglie in difficoltà in aiuto dell’Associazione AiutaMamme di Milazzo, presieduta da Laura Lombardo, donando anche un buono spendibile del valore di 300 euro a favore della stessa associazione da devolversi ai bimbi più bisognosi.

Inoltre, nel quadro delle molteplici iniziative rivolte alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e architettonici del territorio milazzese, il club si è impegnato a favore del recupero del mosaico della Chiesa di San Francesco che, di concerto con altri club e locali associazioni, ha visto in questa prima fase una significativa campagna di sensibilizzazione e raccolta firme consegnate a Guglielmo Maneri di Italia Nostra.