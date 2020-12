Raccolta dei rifiuti sospesa il giorno di Natale e a Capodanno, regolare il 26 dicembre ed il giorno dell’Epifania. E’ quanto ha comunicato il settore Ambiente e Territorio di Palazzo dell’Aquila rendendo noto il programma relativo all’attività del servizio di igiene ambientale nel periodo festivo.

Ecco il dettaglio:

venerdì 25 dicembre. Nessuna raccolta, spazzamento ridotto

Sabato 26 dicembre. Raccolta e spazzamento secondo il calendario

Domenica 27 dicembre. Tutti i servizi domenicali previsti in calendario. Pertanto nessuna raccolta dei rifiuti, essendo il giorno festivo

Venerdì 1 gennaio. Nessuna raccolta dei rifiuti, spazzamento ridotto

Mercoledì 6 gennaio. Raccolta e spazzamento secondo calendario, anche se non avverrà la raccolta del vetro per chiusura dell’impianto di conferimento.

Resta invece immutato il calendario per le giornate del 28,29,30 e 31 dicembre e per il 2, 3, 4 e 5 gennaio.