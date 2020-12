L’amministrazione comunale di Milazzo promuoverà un “consiglio dei giovani”. Lo ha anticipato il sindaco Pippo Midili nel corso di una visita al I° Istituto Comprensivo Garibaldi dove, accolto dalla preside Elvira Rigoli, ha augurato gli auguri di buone feste agli studenti. In questo modo si potrà «mostrare loro l’attività che viene svolta al Comune e sensibilizzarli sulle cose da fare per vivere la città in modo pulito e decoroso», ha detto Midili.

Lunedì il sindaco renderà visita al Terzo Comprensivo “Carrubbaro” e poi, il giorno successivo alla scuola media “Luigi Rizzo”.