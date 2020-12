San Filippo del Mela, lutto cittadino per la morte di Maria Carmela Cannistrà

SAN FILIPPO DEL MELA. Lutto cittadino a San Filippo del Mela per la scomparsa, a soli 45 anni, della dipendente comunale filippese Maria Carmela Cannistrà. “Il Sindaco, con proprio atto ha ordinato il lutto Cittadino nella giornata di venerdì 18 dicembre 2020 – ha scritto il sindaco Gianni Pino – giorno nel quale si svolgeranno i funerali del dipendente comunale Cannistrà Maria Carmela, nella Chiesa San Paolino Vescovo, del Comune di Torregrotta in segno di cordoglio per la sua improvvisa scomparsa. Ha ordinato altresì, l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nel palazzo Municipale e negli edifici pubblici”.

Rimango nel dolore anche gli abitanti di Monforte San Giorgio e Torregrotta, luoghi di origine e residenza della famiglia Cannistrà, sorella di Padre Santino, parroco di Contesse e prima ancora guida comunitaria a Roccavaldina, Scala Torregrotta e Monforte Marina.