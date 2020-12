Su Oggi Milazzo l’evento in diretta fb “Smart Waves”: cabaret, musica e sms solidali con Caronte & Tourist

Su Oggi Milazzo l’evento in diretta fb “Smart Waves”: cabaret, musica e sms solidali con Caronte & Tourist

Cabaret, musica etnica, sperimentazione, jazz e solidarietà. Oggi Milazzo, stasera, alle ore 18, sarà tra i giornali online e le tv che trasmetteranno in diretta sulla propria pagina facebook “Smart Waves – Onde Sonore Special Edition 2020”. Sul palco si alterneranno Rocco Barbaro, Luca Madonia, Vincenzo Spampinato, i Mattanza, le Glorius 4. La scaletta sarà gestita e coordinata da Tiziano Minuti, responsabile HR e della comunicazione del Gruppo Caronte & Tourist, nell’inedito ruolo di presentatore.

Si tratta dell’evoluzione della rassegna Onde Sonore di Caronte & Tourist che quest’anno cambia pelle, location e anche nome ma resta fedele alla sua ispirazione originaria, ovvero quella di essere “una marea di musica e solidarietà”. Il programma di concerti negli anni precedenti venivano allestiti su uno dei traghetti di C&T in navigazione tra le due sponde dello Stretto (l’anno scorso era l’ammiraglia “Elio”) con i passeggeri come pubblico. A causa del Covid tutto è stato condensato in una serata e trasferito al Teatro dei 3 mestieri sempre con la guida del direttore artistico Max Garrubba.

.Cambia anche la modalità di raccolta fondi. La cifra raccolta verrà destinata alla Comunità di Sant’Egidio, nata nel ’68 ed oggi presente in più di 70 Paesi del mondo oltre che naturalmente in Italia ove dal marzo scorso ha creato oltre 50 nuovi centri di distribuzione alimentare offrendo nelle proprie mense più di 6.000 pasti a settimana. Oltre ad un numero di conto corrente postale e il bonifico bancario ci sarà un numero sms (modalità di donazione semplice e vicina ad alcuni specifici target).

Sarà comunque possibile accedere a tutte le informazioni relative alle modalità di donazione e alle curiosità di Smart Waves, visitando il sito istituzionale di C&T alla sezione dedicata all’iniziativa (carontetourist.it/it/smartwaves).