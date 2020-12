Questo Natale, donare sarà più bello che ricevere. Gentile Group, con i suoi saloni Compagnia della Bellezza ed i Centri estetici Bflow, vuole sostenere il NeMo Sud e le sue attività al fianco dei pazienti, destinando al Centro Clinico il 20% di quanto ricavato dalla vendita di esclusive “Gift Card”. L’iniziativa durerà per tutto il mese di dicembre.

«Nel periodo natalizio ogni azienda ha come primario obiettivo l’aumento dei profitti, soprattutto in questo anno segnato dalla pandemia. Gentile Group ha invece deciso di premiare la solidarietà», spiega Damiano Gentile.

La Gift Card è un simbolo. Chi l’acquisterà, sceglierà di tenerla per sé o regalarla ad un’amica. In questo modo aiuterà Gentile Group a realizzare una importante azione di solidarietà al fianco del Centro NeMo Sud.

Per poter aderire all’iniziativa basterà recarsi presso uno dei saloni Gentile Group Compagnia della Bellezza o Centri Estetici Bflow dall’8 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020, ed acquistare la Gift Card nominativa, creata per l’occasione.

Le Card potranno essere acquistate o per uso del compratore stesso, o per essere regalate ad una terza persona. Sarà necessario specificare il nome di chi usufruirà la gift card, essendo ad uso esclusivamente nominativo.

Le card partono dal valore di 25 euro e saranno acquistabili con valori multipli di 25 euro (50,00 – 75,00 – ecc.).

L’importo della card è utilizzabile interamente sia su servizi che su prodotti, esclusivamente nel salone in cui è stata acquistata. Sarà possibile utilizzare anche parzialmente l’importo della card, in modo da utilizzare la cifra totale in occasioni differenti (entro un anno dall’acquisto). Il 20% di tutte le Card acquistate presso i punti vendita sarà devoluto al Centro Clinico NeMo Sud. Chiunque volesse contribuire facendo una donazione libera, potrà rivolgersi direttamente alla responsabile del punto vendita, chiamare allo 090/612417 o scrivere a info@gentilegroupparrucchieri.it

Il NeMo Sud è un Centro Clinico messinese ad alta specializzazione per la presa in carico globale delle persone con patologie neuromuscolari. Malattie neurodegenerative – caratterizzate da lunghi e complessi percorsi di cura – come la SLA, le distrofie muscolari e la Sma.

Il Centro è nato a Messina nel 2013, presso il Policlinico “G. Martino”, ed è gestito da Fondazione Aurora Onlus (Fondazione Telethon, Uildm, Aisla Onlus, A.O.U. e Università degli Studi di Messina).

Coniugando sapientemente attività di assistenza e di ricerca clinica, oggi è il solo centro nel suo genere in Sicilia ed è divenuto in pochi anni riferimento per oltre 4.500 famiglie.

Un modello di sanità eccellente che si basa su una concezione della cura che ha come centro dell’interesse la persona e le sue esigenze complessive.

In Sicilia NeMo Sud è unico centro somministratore dei farmaci esistenti per l’Atrofia Muscolare Spinale. Per contattare il Centro puoi scrivere a: comunicazione.nemosud@centrocliniconemo.it

(ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE GENTILE GROUP – OGGI MILAZZO)