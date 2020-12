L’assessore allo sport Antonio Nicosia assieme all’Amministrazione comunale ha condiviso il manifesto educazionale del Movimento sportivi milazzesi” che esalta i valori dello sport in questo momento di grande difficoltà per l’Italia a causa della pandemia Covid 19.

Una presa di posizione portata avanti da milioni di sportivi che hanno voluto sottolineare il valore dello sport, della cultura del movimento, indicando poi delle priorità di azioni per aiutare chi (società sportive, gestori dei luoghi di sport) stanno vivendo una difficilissima congiuntura economica.

“Occorre oggi – si legge nel documento nazionale – tener in vita questo motore virtuoso del Paese e ancor prima di destinare risorse economiche, bisogna riconoscere un valore che è pronto a mettersi a disposizione del Paese. Si tratta di riconoscere identità e dignità”.

