In un periodo difficile per tutti una ventata di ottimismo era proprio quello che serviva. Un video, tanta allegria e una valanga di sorrisi che scatenano anche un pizzico di commozione. Un modo per fare gli auguri di Natale in tempi di Covid e rinviare gli abbracci a tempi migliori. E’ così che le comunità gestite dalla “In Cammino” Società Cooperativa Sociale Onlus, in questo anno difficile, augurano Buone feste.

I disabili psichici e gli operatori delle Comunità Alloggio “La Petit” di Messina, “La Camelia” e “La Ginestra” di Barcellona Pozzo di Gotto, “Il Girasole” e “Il Tulipano” di Sant’Agata Militello non potevano far passare queste festività inosservate e soprattutto senza i loro auguri.

Ogni anno il loro presepe vivente, allestito nella villa comunale di Patti, ha affascinato centinai di persone provenienti da tutta la provincia di Messina e, per la sua unicità, attirato l’attenzione della stampa locale e regionale. A recitare all’interno della rappresentazione sacra sono sempre stati i disabili psichici e i minori ospiti delle strutture gestite dalla Cooperativa Sociale più attiva della provincia di Messina. Quest’anno le restrizioni legate al contenimento del Covid 19 hanno impedito ogni tipo di attività ma non hanno bloccato la loro voglia di trascorrere un Natale sereno e pieno di ottimismo.

Così sono andati tra balli, musiche e momenti di socialità è andato online il filmato realizzato all’interno delle strutture di Barcellona, Messina e Sant’Agata di Militello. Ospiti e operatori che non hanno esitato a mettere in mostra i loro sorrisi più belli per regalare tanto ottimismo, serenità e tanta normalità.

GUARDA IL VIDEO:

https://youtu.be/bq8q67og60I