Per questo non bastano solo i servizi di pulizia stagionale delle spiagge e di sensibilizzazione e sorveglianza dei bagnanti. Serve urgentemente uno sforzo comprensoriale a mantenere pulito l’alveo del torrente. (l.f.)

Non tutti i rifiuti sono prodotti dai bagnanti. Il torrente Mela, usato come discarica di inerti, ingombranti e urbani indifferenziati è una bomba ecologica costantemente pronta ad esplodere ogni inverno con le piene.

In ciascuna spiaggia sono state identificate 3 unità di campionamento di lunghezza pari a 33 m. In ciascuno di questi campioni sono stati conteggiati gli elementi visibili sull’arenile di dimensioni superiori a 2,5 cm.

Relativamente ai rifiuti spiaggiati, invece, tra le sei spiagge monitorate (le altre sono: Imera, Mondello, Priolo Gargallo, Simeto, Torre Salsa), Milazzo è risultata al primo posto per la forte presenza di plastica e altri rifiuti.

Per quanto riguarda il primo valore, nei due campionamenti semestrali, a Milazzo è stata rilevata la prevalente presenza di pezzetti di dimensioni comprese tra 5 mm e 300 μm, talmente piccoli da poter entrare anche nella catena alimentare dei pesci.

Nell’annuario dei dati ambientali 2020 sono stati presentati i risultati delle rilevazioni effettuate nel 2019 su alcune spiagge siciliane. In particolare, i ricercatori si sono occupati di monitorare l’esistenza di microplastiche sulla superficie dell’acqua e di rifiuti marini spiaggiati.

Sulla bellezza del mare di Milazzo c’è poco da dire, è uno delle acque più suggestive apprezzate da residenti e turisti. Purtroppo i suggestivi fondali a causa delle correnti che trasportano i rifiuti dalle Isole Eolie e dalla zona tirrenica messinese vengono minacciate da rifiuti e microplastiche. A certificarlo è il rapporto dell’Arpa Sicilia, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, certifica questa circostanza.

Annuario Arpa, le spiagge minacciate dalle microplastiche. Quelle di Milazzo al primo posto in Sicilia

