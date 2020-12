Gli alunni della scuola media Luigi Rizzo vanno a Urbino. Si è appena conclusa la ‘gita’ degli alunni delle classi prime e della classe 2D. Insieme ai loro docenti, i ragazzi si sono ‘avventurati’ in questo viaggio virtuale che va oltre i limiti di una normale gita. Hanno visto luoghi che nessun turista ha mai visitato, vissuto esperienze insolite, giocato con migliaia di coetanei, utilizzato tecnologie digitali, il coding e l’immaginazione per colmare le distanze, senza spendere nulla.

Una gita di due giorni, duranti i quali hanno esplorato in anteprima la nuovissima biblioteca universitaria di San Girolamo, tra antichissimi volumi e nuovissime tecnologie, attraverso il Cortile d’Onore, si sono immessi nelle sale e nei Sotterranei di Palazzo Ducale, hanno raggiunto la Casa di Raffaello, hanno passeggiato nel centro storico di Urbino, patrimonio dell’Unesco, tra stradine, saliscendi improvvisi, vicoli e scalinate. E hanno potuto ammirare, di notte, le Stelle ducali, decorazioni natalizie che riprendono la forma di tipici lampadari artigianali ispirati ai solidi di un matematico rinascimentale. Non è mancatoneanche il pigiama party e la storia della buonanotte interattiva. E grazie alla collaborazione delle famiglie, i ragazzi hanno potuto gustare piatti tipici, come la crescia e i passatelli.

E’ così che l’Istituto Comprenisvo Secondo di Milazzo guidato dalla dirigente scolastica Alma Legrottaglie ha aderito all’iniziativa CodyTrip, promossa da Digit in collaborazione con l’Università di Urbino e con CodeMooc net, in virtù dell’impatto che può avere in termini di alfabetizzazione digitale, di educazione alla cittadinanza digitale e di contrasto alla povertà educativa, perché viaggiare è “sempre” un’opportunità di crescita, condivisione, scambio culturale