Comprensivo Primo, un video per presentare l’offerta formativa dell’istituto

Prima di tutto l’educazione. E’ il messaggio che lancia la dirigente scolastica Elvira Rigoli che è anche la missione sulla quale si basa la scuola che da anni dirige. L’Istituto Comprensivo Primo Milazzo nonostante il Covid, non rinuncia ai “vari percorsi” della propria Offerta formativa, fatta di avviamenti alla lettura e scrittura, sviluppo alla creatività, manualità ed espressività, apprendimento della lingua inglese, alfabetizzazione motoria, recupero e potenziamento di italiano e matematica, giochi matematici, concorsi letterari, di poesia, progetti di giornalismo, di latino, certificazioni linguistiche.

Così in un video la dirigente presenta il documento d’identità della scuola, in cui tutti gli attori del sistema scolastico agiscono nell’ottica di un’azione unitaria e sinergica per il bene dei ragazzi iscritti e che si iscriveranno e la sicurezza delle loro famiglie.

