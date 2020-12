Non sono certo passati inosservati i tre cartelli pubblicitari – affissi tra Milazzo e Barcellona – che da giorni sono al centro di un divertente dibattito social: chi sono Stefano e Giulia? Cosa avrà fatto Stefano di tanto grave per correre ai ripari in questo modo? Giulia perdonerà Stefano dopo un gesto così eclatante? Domande che probabilmente sono destinate a rimanere senza risposta, ma di certo la vicenda di Giulia e Stefano sta appassionando centinaia di persone in tutto il comprensorio, regalando qualche sorriso e un po’ di leggerezza in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo.

Tra chi fa il tifo per Stefano, chi consiglia a lei di non perdonare, chi invita i due a risolvere la questione a “C’è Posta per Te” e chi attende la replica di Giulia (magari affittando un altro tabellone) c’è anche chi insinua il sospetto che si tratti di un’operazione di “Guerrilla marketing”, ovvero una trovata pubblicitaria “non convenzionale” da parte di qualche esercente locale.

Staremo a vedere. Quel che possiamo dire con sicurezza è che se lo scopo del committente era quello di attirare l’attenzione ci è certamente riuscito.