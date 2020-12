ROMETTA. La piazza Cappuccini di Rometta verrà intitolata al Sottufficiale Aurelio Visalli . La decisione è stata deliberata dalla giunta municipale di Rometta guidata dal sindaco Nicola Merlino. Il secondo capo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo, è morto a fine settembre a soli 41 anni nel tentativo di salvare un quindicenne rimasto in balia delle onde di Ponente. Merlino aveva promesso un riconoscimento per l’uomo originario di Rometta e oggi l’esecutivo ha deliberato la proposta.

