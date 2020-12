Milazzo, nominata la Commissione per la “Valutazione ambientale” (Vas) degli strumenti urbanistici

E’ stata nominata con determina sindacale la commissione che dovrà rilasciare la Valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani attuativi e delle varianti parziali agli strumenti urbanistici comunali. Ne fanno parte il dirigente dell’ufficio tecnico Tommaso La Malfa, i funzionari comunali Natale Otera e Tiziana Lo Presti, l’agronomo Pietro Formica, esperto del sindaco e il geologo Salvatore Maio.

La Commissione è stata prevista dalla recente normativa regionale dello scorso agosto che individua all’interno di ciascun Comune una commissione col compito di “valutare i piani attuativi e delle varianti parziali agli strumenti urbanistici comunali”.

“La nomina della commissione consente – come sottolinea l’assessore all’Urbanistica, Santi Romagnolo – di sbloccare numerose procedure di varianti al Prg in esecuzione di sentenze del Tar di Catania nonché altre procedure inerenti programmi costruttivi in ordine ai quali è necessario avviare la Valutazione ambientale strategica”.