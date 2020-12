“Ti racconto… storie di mari, di pirati, di pesci e.… mostri”. E’ questa la nuova fatica letteraria della docente Nuccia Isgrò che ritorna nelle libreria con un nuovo volume, questa volta dedicato ai più piccoli.

Il libro è composto da cinque racconti il cui filo conduttore sono i disegni di un bambino. Così nascono queste storie fantastiche di Nuccia Isgrò, in cui si intrecciano l’avventura di Bobo, il balenottero che rischia di morire per un’ancora gettata in mare; di Siso, protagonista del Muma, museo del mare nel Castello di Milazzo, morto per l’incuria umana; di Alessandro X ingegnere bambino che salva i suoi simili dagli alieni; del pirata Perry che vive nell’isola di Stromboli e infine del famoso scoglio “il carciofo” presente nel bellissimo mare milazzese e che in realtà nasconde una base scientifica.

«In tutte le storie narrate i mostri, che siano essi alieni, veri o fantastici, vengono sconfitti perché la bontà e l’amore vincono sempre, in fondo basta crederci e volerlo», assicura la professoressa Nuccia Isgrò.