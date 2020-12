Oggi, mercoledì 09 dicembre, i fedeli di San Giuseppe si ritroveremo nella Chiesa del S.Rosario (Borgo Antico di Milazzo), ricordando il 150° anniversario dalla proclamazione del santo Patrono della Chiesa Cattolica Universale con decreto di Papa Pio IX (8 dicembre 1870). «La festa di marzo per ovvi motivi, è stata rimandata lasciando un’aria di sconforto in tutti i suoi devoti – – scrivono i fedeli – ma siamo sicuri che questo particolare periodo, possiamo riflettere e far rifiorire la nostra fede in Dio, che è il nostro Salvatore e che ci libererà da ogni male».

Questi gli orari delle funzioni religiose alla Chiesa del Rosario: ore 17 Recita del S.Rosario; 17:30 Solenne Celebrazione Eucaristica. A seguire Atto di affidamento a San Giuseppe per la Città di Milazzo e la Chiesa nel mondo.