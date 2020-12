Un alunno dell’Istituto milazzese Leonardo Da Vinci entra nella più prestigiosa Accademia Navale Italiana. Il 5 dicembre Giuseppe Demariano, 19 anni, ha prestato giuramento all’Accademia di Livorno. «È con grande orgoglio – dice la dirigente scolastica Stefania Scolaro – che condiviamo la gioia del nostro alunno della V A Trasporti e Logistica. Uno studente che si è diplomato quest’anno e cha ha sempre dimostrato di essere pronto ad affrontare esperenze importanti proprio come questa che ha cominciato da pochi giorni. E’ sempre stato serio ed impegnato ad approfondire le discipline del corso di studi, sapientemente guidato dai docenti del corso Trasporti e Logistica.Vento in poppa Giuseppe

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.