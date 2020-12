Lunedì sera i medici del reparto di Rianimazione del Policlinico di Messina hanno dichiarato la morte cerebrale e avviato le procedure per l’accertamento della donazione degli organi voluto con grande sensibilità dalla famiglia.

L’utimo saluto a Giulia Ragini sarà dato domani pomeriggio. Il funerale si svolgerà nella chiesa Madonna del Rosario di Giammoro (Pace del Mela) alle 15 . La salma dopo l’esplianto degli organi sarà restituita nelle prossime ore alla famiglia. La giovane di Giammoro è morta a causa del drammatico incidente di sabato mattina sulla Statale 113, all’altezza della spartitraffico di Archi, a San Filippo del Mela. Tre interventi chirurgici dell’equipe medica del Policlinico di Messina non sono bastati a superare i gravi traumi riportati nell’impatto frontale tra la Smart su cui viaggiava e la Fiat Panda, condotta da una 79enne.

