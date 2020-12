«É per questo che, grazie l’associazione “Tono Sole Mare” che ha voluto fortemente la presenza del progetto all’interno della proposta “democrazia partecipata” indetta dall’amministrazione comunale – scrivono in un comunicato – ci uniamo nel chiedervi di votare e promozionare il progetto numero 7».

Il Movimento Sportivo Milazzese da sempre promuove e sostiene l’attività sportiva all’aperto. Milazzo infatti si presta ad essere vissuta quale percorso sportivo naturalistico. Percorso che offre tracciati pianeggianti, salite, discese. Un percorso unico, frutto delle particolari caratteristiche morfologiche che la natura ha voluto regalare alla città del Capo. Per questo motivo promuovono il progetto “ Milazzo citta’ dello sport ” che al suo interno sviluppa un approfondimento sul “percorso salute ” che immaginano lungo la Riviera di Ponente.Percorso salute attrezzato e disponibile per tutti.

