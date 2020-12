Il Parco Commerciale Corolla ha donato 800 buoni spesa Coop alle famiglie in stato di necessità di Milazzo e San Filippo del Mela. L’iniziativa ha avuto il supporto degli Assessorati comunali ai Servizi sociali dei due comuni.

Questa mattina il fondatore dela struttura commerciale più grande della provincia di Messina, Salvatore Calcagno, ha consegnato al sindaco Pippo Midili e all’assessore ai servizi sociali Simone Magistri 500 buoni spesa della Coop (altri 300 sono stati messi a disposizione del Comune di San Filippo del Mela) dal valore di 10 euro cadauno, che il Parco commerciale Corolla ha donato alle due Amministrazioni affinché siano assegnati alle famiglie in stato di necessità.

«Il Corolla, si è sempre adoperato per venire incontro alle esigenze e alle necessità del territorio – si legge in una nota stampa – Tale imperativo etico oltre che morale è ancora più attuale e sentito in questo periodo caratterizzato da grosse difficoltà economiche aggravate dall’attuale emergenza sanitaria. Come già fatto ad aprile di quest’anno attraverso donazioni di derrate alimentari, anche durante il periodo natalizio il Parco si è adoperato per venire incontro alle famiglie più bisognose».