Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo, al via il Virtual Open Day. Ecco giorni e orari

Considerate le limitazioni imposte dalle misure di contenimento del contagio da covid -19, quest’anno la presentazione al territorio e alle famiglie dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Terzo avverrà in modalità telematica, utilizzando diversi strumenti digitali. Sono attivi e disponibili fino alla conclusione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022, fissate con nota ministeriale dalle 8 del 4 gennaio 2021 alle 2o del 25 gennaio 2021, Mini Siti “Virtual Open Day”. Si tratta di tre ambienti on line raggiungibili tramite link dalla home page del sito istituzionale www.terzocomprensivomilazzo.edu.it, rispettivamente collegati ai tre ordini di scuola:

Virtual Open Day – l’Infanzia del Terzo (scuola dell’infanzia);

Virtual Open Day – la Primaria del Terzo (scuola primaria);

Virtual Open Day – Zirilli (scuola secondaria di I grado).

Visitando questi ambienti, sarà possibile prendere visione dell’offerta formativa, delle nuove proposte per il prossimo anno scolastico e dei progetti svolti nei tre ordini di scuola.

All’interno dei mini siti sarà possibile visitare virtualmente, attraverso Tour Virtuali a 360°, alcuni ambienti dei vari plessi, i laboratori e le palestre, gli spazi interni ed esterni, la disposizione delle varie aule, e reperire informazioni e recapiti telefonici.

Inoltre sono previsti degli incontri in teleconferenza, tramite piattaforma Meet, ai quali i genitori possono iscriversi con apposito modulo di prenotazione reperibile nei Virtual Open Day. Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Scuola dell’infanzia:

lunedì 14 dicembre 2020 – ore 18

lunedì 18 gennaio 2021 – ore 18

Scuola primaria:

giovedì 10 dicembre 2020 – ore 17,30;

giovedì 14 gennaio 2021 – ore 17,30;

Scuola secondaria di I grado “Zirilli”:

venerdì 11 dicembre 2020 – ore 17,30;

venerdì 15 gennaio 2021 – ore 17,30.

Gli incontri online saranno anche trasmessi in streaming sul canale Facebook della scuola, raggiungibile digitando @istitutocomprensivoterzomilazzo.