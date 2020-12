Un gruppo comunale di Protezione civile per Milazzo, la proposta di Fratelli d’Italia

Il circolo territoriale di Fratelli d’Italia di Milazzo ha proposto all’assessore Beatrice De Gaetano di lavorare per la realizzazione di un Gruppo Comunale di Protezione Civile (GCPC). Il consiglio direttivo del partito, infatti, ha sposato l’idea di Maurizio Figliomeni, già attivo in passato nelle attività di preparazione e di intervento in casi di emergenza sul territorio e sulle coste.

Figliomeni ha chiesto al presidente Ivana Bonaccorsi di portare all’attenzione dell’assessore, ance lei esponente del partito di Giorgia Meloni, il progetto che prevede tra le tante cose la costituzione di una squadra di soccorso ben equipaggiata e ben addestrata, per scongiurare tragedie come quella avvenuta nel nostro mare lo scorso 26 settembre.

Il circolo di Fdi lancia un invito alla cittadinanza a proporre nuove idee per la realizzazione di progetti di pubblica utilità.