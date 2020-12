Al Comune di Milazzo è stata assegnata complessivamente per il triennio 2020/2023 la somma di 159.924,00 euro da impiegare nella realizzazione di “infrastruttura sociale”, attività che permettono di svolgere i servizi sociali, come le scuole, università, ospedali, strutture sanitarie, case popolari, tribunali.

I Comuni beneficiari del contributo potranno finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali purché gli stessi non siano già totalmente finanziati da altri soggetti. Per i contributi relativi all’anno 2020 i Comuni dovranno necessariamente avviare i lavori entro il 17 aprile 2021, mentre per i contributi riferiti agli anni 2021, 2022, 2023 entro il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione.

In base al decreto pubblicato nella gazzetta ufficiale 36 del 2 ottobre 2020 sono stati erogati 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.