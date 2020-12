L’evento si è svolto con la partecipazione, in collegamento da remoto, del Governatore distrettuale Alfio Di Costa, dei past Governatori Valerio Cimino, Francesco Milazzo, Titta Sallemi e Salvo Sarpietro e del Delegato distrettuale sviluppo ed evoluzione progetti Lina Ricciardello.

La web-conference, moderata dal prefetto di club Salvo Russo e coordinata dai soci Antonello Pontoriero e Sergio Castellaneta, è proseguita con una tavola rotonda che ha visto avvicendarsi numerosi e qualificati relatori esterni, quali la dottoressa Roberta Fedele – Primario UOC di Medicina Trasfusionale del P.O. Papardo di Messina, la dottoressa Letizia Panella – Responsabile del Reparto di Malattie Infettive del P.O. di Barcellona P.G., il dottore Giuseppe Falliti – Direttore Laboratorio Patologia Clinica e Microbiologia del P.O. Papardo di Messina e il Prefetto Distrettuale dott. Nabor Potenza – Direttore UOC Diagnostica per Immagini IRCCS Oasi Maria S.S. di Troina.

“Covid – Esperienze e prospettive”. L’argomento è stato discusso durante una web-conference promossa dal Rotary Club di Milazzo presieduto da Maria Torre. Sono intervenuti il professore Giulio Tarro – Virologo ricercatore e primario emerito di virologia dell’Ospedale Cotugno di Napoli che, nell’occasione, ha presentato il suo ultimo libro dal titolo “Covid, il virus della paura”. La prolusione è stata curata da Angelo Giorgianni – Magistrato, Presidente dell’Associazione l’Eretico e Segretario Generale dell’Organizzazione Mondiale per la Vita e poi conclusa con l’intervento del professore Pasquale Bacco – Ricercatore Virologo e Medico Legale.

