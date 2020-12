Bollette dell’acqua, a Milazzo in arrivo 20 mila ingiunzione di pagamento

Bollette dell’acqua, a Milazzo in arrivo 20 mila ingiunzione di pagamento

Sarà il Consorzio stabile Olimpo di Palermo ad effettuare il servizio di notifica e spedizione delle ingiunzioni di pagamento (circa 20 mila) relative al servizio acquedotto. Gli anni in questione sono non solo il 2018, ma anche il periodo 2006-2014 per coloro che hanno omesso o pagato solo parzialmente quanto dovuto.

Lo stesso Consorzio ha trasmesso al Comune l’elenco dei messi notificatori che procederanno in tal senso muniti di idoneo documento identificato. Si tratta di Ignazio Galuppo, Mario Foti, Angela Pino, Luca Valerio Pino, Antonino Calapristi, Angelo Mucella, Carmelo Arrigo, Antonino Castagnolo, Simona D’Orazio, Sabrina Geraci, Giuseppe Nomefermo, Paolo Giglia e Giovanni Rizzo.