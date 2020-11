MESSINA. “Cucina moderna ma anche di sostanza quella di Pasquale Caliri che convince per uno stile unico ed accattivante – scrivono gli ispettori del Gambero Rosso – lo si nota soprattutto nei piatti di pesce realizzati con ingredienti in prevalenza siciliani eseguiti con ottima tecnica e dal risultato sempre di grande equilibrio».

«In un anno difficile per la ristorazione – dice lo chef – raggiungere comunque dei risultati apprezzati dalle più importanti guide gastronomiche ci da’ oltre che soddisfazione e conforto grande stimolo verso sempre nuovi obiettivi. Ho fatto della qualità, della perseveranza e del rigore i cardini sui quali fondare la mia idea di cucina questi riconoscimenti stanno a significare che siamo sulla buona strada ed è un orgoglio che voglio condividere con tutta la mia citta».

E per il quinto anno consecutivo che lo chef siciliano, approdato dagli Stati Uniti al porticciolo turistico di proprietà della Comet di Ivo Blandina, convince anche la “Rossa”.

Gli esigenti ispettori hanno aumentato il rating a tre forchette attribuendogli la menzione per una “Cucina creativa, di qualità, in ambiente minimalista ed elegante”.

