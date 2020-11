Secondo i dati ufficiali aggiornati a ieri a Milazzo ci sarebbero 57 contagiati da coronavirus (sette nuovi positivi e tredici guariti). La veridicità dei dati, però, da più parti viene contestata a causa dei ritardi con cui i tamponi vengono effettuati o processati. Questa la testimonianza di una lettrice di Oggi Milazzo.

Buongiorno,

volevo comunque segnalare l’enorme disservizio che l’ente ASP sta provocando ai cittadini affetti da Covid. Siamo chiusi in casa in quarantena da giorno 4 novembre in quanto ho avuto alcuni sintomi e successivamente sono risultata positiva giorno 6. Sono in quarantena da quel giorno e per ricevere l’esito di un tampone ci fanno aspettare settimane. Vorrei capire come fa il sindaco a pubblicare il dato di 56 attuali positivi se l’ASP ci ha comunicato che hanno un buco che va da giorno 18 a giorno 24. E tutte le persone che hanno effettuato i tamponi in quei giorno risultano ancora in quarantena. Persone che aspettano l’esito del tampone da giorno 18 e ancora non hanno ricevuto l’esito. Vi chiedo gentilmente di indagare su questo disservizio e di far luce per aiutare comunque tutte le persone che come me sono state abbandonate dall’Asp. Come fate a sapere che gli attuali positivi sono 56 se ancora l’Asp neanche lo sa?

Valentina