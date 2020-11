Un violento impatto tra due ciclomotori si è verificato poco dopo le 18,30 al Ciantro. Coinvolti uno scarabeo con a bordo due sedicenni e un Honda SH 125 guidato da un diciottenne. Entrambi provenivano dallo stesso senso di marcia.

I due sedicenni, a quanto pare stavano svoltando verso l’ingresso di un residence e l’altro mezzo è sopraggiunto da dietro.

I sanitari a bordo dell’ambulanza del 118 hanno riscontrato fratture multiple per il maggiorenne. Non è escluso che sarà chiamato l’elisoccorso per il trasferimento in altro presidio. Gli altri due ragazzi presentano escoriazioni su varie del corpo, ma le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul posto i carabinieri e i vigili urbani.