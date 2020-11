«Facciamo acquisti nei negozi di vicinato, quelli che fanno parte della vita di tutti i giorni. Sosteniamo le attività commerciali che contribuiscono a tenere vive le città e che danno lavoro a tante persone». Il dirigente mamertino di Confcommercio, Pippo Russo, sposa in toto il messaggio della campagna ideata dalla Confcommercio nazionale in vista delle feste di Natale, che punta alla sostenibilità e alla solidarietà ed è finalizzata a sostenere i commercianti nel pieno di una crisi senza precedenti.

Le vendite online con il lockdown e la chiusura delle attività di prossimità hanno avuto una impennata. Secondo i dati di Poste Italiane, a Messina nei primi nove mesi del 2020 si è registrato un incremento del 67% dei pacchi e-commerce rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A livello nazionale, nei primi nove mesi dell’anno, grazie al modello di recapito Joint Delivery è stato consegnato il numero record di 53 milioni di pacchi, circa il 42% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

«I negozi sotto casa fanno di un luogo una città e di una città una comunità – conclude Russo che ricopre anche la carica di presidente del Centro commerciale naturale – Sono le luci della città, la rendono più bella, accogliente e sicura, e ogni giorno ti regalano un sorriso. Tra l’altro non è vero che i prezzi sono sempre più alti ma in linea, tenendo in considerazione delle offerte vantaggiose di questo periodo, della qualità e della possibilità di toccare con mano i prodotti, testarli o provare i capi di abbigliamento».