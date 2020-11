Michele Cappadona è stato riconfermato per acclamazione presidente regionale dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane. L’agci, infatti, ieri ha celebrato il suo XVI Congresso regionale, in videoconferenza secondo le disposizioni per l’emergenza sanitaria. Durante l’incontro Cappadona ha parlato di come bisogna pianificare il futuro per evitare di subirlo. E di come ha intenzione di portare avanti il suo lavoro con la stessa instancabile passione che ha accompagnato il lavoro di questi ultimi anni. Anche se online è stato un congresso partecipatissimo. Erano presenti tutti di delegati provinciale di settore e moltissimi esponenti del mondo della politica.

Ai lavori, presieduti dal presidente nazionale Agci Giovanni Schiavone, infatti, sono intervenuti il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, il viceperesidente regionale ed assessore all’Economia Gaetano Armao, l’assessore all’Istruzione e formazione Roberto Lagalla, l’assessore al Territorio e ambiente Toto Cordaro, il presidente della Commissione Bilancio Ars Riccardo Savona, il deputato regionale Giuseppe Lupo componente Commissione “Esame delle attività dell’Unione Europea”, il deputato regionale Edi Tamajo componente Commissione Statuto, Leopoldo Piampiano assessore Attività economiche Comune di Palermo, che ha portato i saluti del sindaco Leoluca Orlando, Pippo Di Natale portavoce Forum Terzo Settore in Sicilia, Patrizia Di Dio vice presidente nazionale di Confcommercio, il presidente Confcooperative Gaetano Mancini, il presidente di Legacoop Filippo Parrino, e numerosi altri relatori, rappresentanti di imprese cooperative, presidenti provinciali e dei settori produttivi AGCI, dirigenti e soci di cooperative, revisori.

L’assemblea congressuale ha rinnovato la composizione del Consiglio di presidenza, composto per i prossimi quattro anni da Michele Cappadona, Giovanni Basciano, Marcello Salvatore Curatolo, Vincenzo Marinello, Fulvio Pergola, Franco Spinoso, Francesco Sprio, Silvana Strano, Giovanni Terranova.