L’Amministrazione comunale ha invitato i cittadini a non conferire questa sera la plastica rinviando lo smaltimento di tale frazione alla prossima settimana.

Ciò per consentire alla ditta che effettua la raccolta, di poter procedere, nella giornata di domani, al ritiro dei rifiuti, prevalentemente “indifferenziata”, rimasti in questi giorni in diverse zone del territorio.

Da quasi una settimana infatti la città si ritrova in emergenza in quanto la discarica autorizzata, ad Enna, consente un conferimento giornaliero di appena 15 tonnellate di spazzatura a fronte di una produzione di 45. L’Amministrazione è in costante contatto con la Regione per ottenere una deroga o comunque l’autorizzazione a conferire in altro impianto.