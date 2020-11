Oltre 6700 tamponi di cui 4400 effettuati in laboratori privati e 2350 tramite l’Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale). Dal giugno scorso ad oggi sono stati circa 5600 i milazzesi a sottoporsi ai controlli anti-covid e di questi 160 sono risultati positivi. Il numero di tamponi è maggiore poiché molti si sono sottoposti in più occasioni a test tra rapidi o molecolari. Sono questi i numeri ufficiali comunicati dal sindaco Pippo Midili nel corso di una recente diretta facebook. «Non si è mai superato il 2,5% di contagiati della popolazione – ha assicurato il primo cittadino – oggi la percentuale è sotto il 2%».

In sei mesi a Milazzo 6700 tamponi anti-covid. Attualmente 63 cittadini positivi

